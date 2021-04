Thais tem DR com Juliette após falar mal da sister

Depois de ser aconselhada por João a conversar com Juliette e expor o que vem a incomodando há dias, Thais resolveu abrir o jogo com a sister nesta quinta-feira (8) sobre a amizade das duas com Viih Tube.

Thais se incomodou mais com Juleitte após Viih Tube se machucar e a paraibana a ajudá-la, afirmando "quando é sério, ela me chama" - o que Thais viu como uma indireta para a amizade dela com Vitória. "Eu e você, a gente sempre parece que está conflitando, disputando, sabe? E, às vezes, eu não sei se eu já falei alguma coisa em relação a isso e é só em relação a isso, que eu te magoei", disse a cirurgiã-dentista. “Não quero isso seja sempre uma disputa, sabe? Porque fica chato", reforçou Thais

Juliette: “Quero deixar claro que nao existe competição aqui."



Juliette precisou se explicar: "Peço até desculpas se soou dessa forma [como uma indireta]. Mas minha intenção foi: realmente é sério [o machucado]. Porque, quando é sério, ela chama", "Quando a coisa fica séria, ela não me pede ajuda, normalmente pede a todo mundo. Quando ela chegou a pedir, eu disse, realmente, deve estar doendo de verdade. Não tem nada a ver com você".

A paraibana ponderou os atritos entre ela e Thais: "Nós somos adultas e entendemos que aqui tudo é maior. Não quero estar no meio da amizade de vocês". “Eu não quero roubar lugar de ninguém, cada um aqui tem seu lugar. Não tem nenhuma competição, eu sei que sua amizade com a Vitória é diferente da minha com ela, eu sei que vocês são bem mais próximas.”

"Qualquer coisa que me envolver você tem intimidade o suficiente pra vir me falar. Porque se você fala com outra pessoa a outra pessoa já acrescenta com o sentimento dela sobre mim. Então fale primeiro pra mim e se quiser depois com outra pessoa.", pediu a paraibana.

Mais cedo, Thais e Viih Tube almoçaram ao lado de João e o assunto principal foi Juliette. Mais especificamente, o ranço que as duas ‘amigas’ parecem ter desenvolvido pela paraibana. Em um dos momentos, Vitória disse que preferia que Thais tivesse a ajudado, e não a outra ‘amiga’. “Juliette não precisava ter me ajudado ontem. Se eu fosse pedir ajuda ia pedir pra Thais e a Ju foi ajudar porque quis. Agradeço, mas queria a Thaís."