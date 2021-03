Sarah revela que gosta do presidente Bolsonaro ao falar sobre impeachment

a sarah confirmando que gosta do bolsonaro essa aí apertou o 17 com gosto #BBB21 pic.twitter.com/3tQRS143HU

No entanto, Sarah comentou sobre política. "Impeachment de algum presidente, de algum país?", sugeriu. "Não do nosso, eu gosto dele!", completou a sister.

Durante uma conversa, na madrugada desta sexta-feira (05), Sarah, João, Gil, Fiuk, Thaís e Viih ficaram imaginando o que poderia estar acontecendo fora do confinamento. João questionou "Será que alguém morreu?". Os brothers se divertiram com a pergunta.

