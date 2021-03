Caio se irrita com Juliette e dispara: 'Estou achando ela muito perigosa'

Rodolffo conversava com Sarah, Juliette e Caio no quarto do líder, na madrugada desta sexta-feira (05), quando decidiram sair para a área externa da casa do BBB21.

No entanto, as duas sisters saíram na frente e os brothers retornam para o cômodo rapidamente para buscar algo. Nesse momento, Rodolffo revela para Caio que quer evitar alguns assuntos com Juliette.

“Quero evitar Juliette aqui na hora de conversa séria e vou falar isso para a Sarah”. Caio concorda e dispara: “Estou achando ela muito perigosa”.

“Entrona demais”, comenta Rodolffo. O fazendeiro continua a falar sobre a sister: “E é perigoso ela virar a casaca e sair contando todas os nossos pensamentos para os outros”.