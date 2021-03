BBB21: Juliette e Sarah se desentendem e paraibana dispara: ‘Não subestime’

“Mas eu não tô falando de jogo, gata. Eu tô falando de comportamento. o meu comportamento e o seu são muito diferentes”, finalizou Sarah. Logo depois as duas se abraçaram, mas Juliette continuou ressentida com a colega.

“É que a gente pensa tão diferente em várias coisinhas, não adianta”, continuou a consultora de Marketing. “Não subestime minha visão de jogo, eu acabei de dizer ali que Thaís era segunda opção”, disse a maquiadora se referindo a uma conversa sobre as opções de voto do líder Rodolffo.

Parece que o G3 formado por Gil, Sarah e Juliette está estremecido. Após a briga entre os nordestinos, ontem Juliette se desentendeu com Sarah durante conversa com Rodolffo e Caio no quarto do líder.

