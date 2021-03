Tiago Leifert explica dinâmica do paredão falso no BBB21; entenda

O paredão que será formado no próximo domingo (07) será diferente e contará com um paredão falso.

Durante o programa ao vivo, nesta quinta-feira (04),o apresentador Tiago Leifert explicou as regras e usou recursos gráficos para que ficasse mais fácil para as pessoas entenderem. O líder desta semana é Rodolffo.

Confira como vai funcionar a formação do paredão;

A berlinda ser formada por 4 brothers. O líder indicará uma pessoa da xepa e uma pessoa do vip;

- Essas duas pessoas darão o contragolpe; O mais votado da casa também irá para a berlinda;

- Jogarão a prova bate e volta o mais votado da casa e os contragolpes.

- Os indicados do líder não participam da prova e vão direto ao paredão; Um deles se salva e está formado o paredão quádruplo;

Todos os emparedados garantirão vaga na próxima prova do líder, na quinta-feira (11).

Como funcionará o paredão falso

O mais votado pelo público será "eliminado", ou seja, irá para o quarto secreto e depois retornará à casa. O mais votado também ganhará um veto do anjo, podendo anular a decisão do anjo uma vez em um prazo de duas semanas.

O segundo e o terceiro mais votados apenas escapam do veto da próxima prova do líder, tendo vaga garantida na prova do dia 11/03; O menos votado ganhará um voto com peso 2 no confessionário e terá um prazo de 2 semanas para usar o prêmio, apenas uma vez; Os emparedados não saberão a colocação deles no voto do público.