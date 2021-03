Sarah deixa favoritismo e é eliminada com 76,76% do BBB21

Sarah foi eliminada com 76,76% dos votos do público, nesta terça-feira (30), após a formação do paredão que deu uma reviravolta no BBB21. Ela enfrentou a advogada Juliette e o sertanejo Rodolffo, que receberam 22% e 1,24%, respectivamente.

A brasiliense era uma das favoritas do público depois de se unir com Gil e Juliette no confinamento. No entanto, a loira se envolveu em diversas polêmicas ao debochar do isolamento social, revelar que frequentou festas clandestinas durante a pandemia e declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Além disso, nas últimas semanas, Sarah se virou contra a então, amiga, Juliette, e detonou a sister para outros participantes.

O paredão que eliminou Sarah foi formado depois que o líder, Arthur, indicou Juliette. Já Sarah foi a mais votada pela casa recebendo 5 votos. De acordo com a dinâmica da semana, haveriam 2 contragolpes: um do indicado pelo líder e um do mais votado pela casa. Juliette puxou Rodolffo e Sarah puxou Thaís, mas a cirurgiã-dentista se livrou da berlinda por vencer a prova bate e volta.