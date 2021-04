Nus, Gil e Fiuk trocam selinho e enlouquecem fãs ao cumprirem promessa

Gil e Fiuk decidiram cumprir a promessa que fizeram a o público e pularam completamente nus na piscina da casa do BBB. Eles foram ao quarto do líder, tiraram as roupas e saíram cobrindo apenas as partes íntimas.

EU TO PASSANDO COM O GIL E FIUK PULANDO PELADOS KKKJAJAJAKKKAK pic.twitter.com/hMI7VIeewO — sari (@folkgirlss) April 26, 2021

Gil usou as mãos para esconder a parte da frente, deixando o bumbum totalmente exposto, enquanto Fiuk cobria a dianteira com um chapéu e a parte de trás com uma das mãos.

Antes de pular na água, a dupla resolveu apimentar ainda mais a brincadeira e fez um pit stop para trocar um “selinho”.

A cena aconteceu sob o olhar e a gargalhada escandalosa de Juliette que repetia: “Eu não estou vendo isso, eu não estou vendo isso, Meu Deus! Que cena horrosa”.

Camila e Pocah que também estava na área externa da casa se divertiram com a cena e vibraram com o beijo dos dois. Em instantes o nome dos dois disparou no Twitter e o assunto se tornou o mais comentado dos trends.