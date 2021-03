Internautas pedem 'Arthur expulso' após abordagem forçada a Carla Diaz

Alguns chegaram a comparar a situação com o episódio entre Marcos Harter e Emilly Araújo, do BBB17, em que o cirurgião plástico acabou expulso por agredir a jovem. Nesse caso, eles estavam em uma briga.

As tags “Arthur Expulso” e “Não é Não” rapidamente entraram para os assuntos mais comentados do Twitter e a repercussão só tende a aumentar.

Chocados com as tentativas de reaproximação do crossfiteiro à atriz, internautas estão pedindo a expulsão de Arthur. Eles acusam o brother de ter segurado Carla fortemente, enquanto tentava a beijar e ela se esquivava.

