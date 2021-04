Gilberto diz que não teme paredão com Rodolffo: 'Eu saio dizendo 'ele não'

"Não tô dizendo que quero ir com ele, porque eu acho que vou ficar, não. Eu quero ir com ele porque talvez eu saia. Mas eu sair num paredão com ele me deixa de boa, muito de boa. Eu vou entender muita coisa lá fora e ainda saio dizendo 'ele não', soltando risos logo em sequência.

Anjos da semana, Gilberto e Fiuk conversavam na academia sobre a formação do Paredão, neste domingo (4). O economista contou da vontade de enfrentar Rodolffo na berlinda pois tem uma 'pendência' com o sertanejo.

