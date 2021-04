Fiuk e Arthur desmascaram Viih Tube para Gilberto: ‘matou a charada'

Fiuk pediu que o amigo tenha mais cuidado com Vitória. “Você sempre fala que tem o carinho, mas tem a hora do jogo. [A indicação] Foi meio contraditória com tudo que você sempre falou pra mim”.

A CARA DO GIL PEGANDO A VIIH TUBE NO PULO KKKKK #BBB21 pic.twitter.com/6OOlKqccZC

Viih Tube conseguiu chegar na reta final do BBB 21 sem ir a nenhum paredão, e praticamente não ter sido votada. Mas as estratégias da sister em agradar a todos começa a desmoronar conforme o jogo afunila. Na noite desta quarta-feira, 21, o líder da vez, Gilberto, foi alertado por Arthu, Fiuk e Pocah sobre o comportamento da youtuber. Isso porque todos esperavam que Gil retribuiria a indicação ao paredão dada por Viih a ele, mas acabou colocando Pocah na berlinda.

