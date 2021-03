Fiuk alfineta Carla Diaz após paredão: 'não vai dormir com o boy magia?'

Thaís então decide: “Então, se você não quiser dormir, eu durmo na de casal e ele dorme na do Projota” e continuou. “Fala para o Arthur dormir na cama do Projota”.

Carla perguntou a Thais. “Você vai dormir comigo, Thaís ou você vai dormir comigo?”. Fiuk interrompeu o assunto e alfinetou a atriz. “Você não vai dormir com o boy magia?”, se referindo ao Arthur, com quem a sister mantém um relacionamento na casa. Mas, o casal não está bem, isso porque Arthur não deu imunidade do anjo à Carla e não a procurou após ela ter sido indicada à berlinda pelo líder Rodolffo. Arthur também está no paredão após ser o mais votado pela casa com 4 votos.

