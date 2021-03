Carla Diaz chora ao ser indicada ao paredão: 'abandonada'

Sem ser imunizada por Arthur, com quem mantém um relacionamento no BBB21, a atriz Carla Diaz caiu no choro após a formação do paredão, deste domingo (07). Ela foi indicada pelo líder Rodolffo, que a acusou de ser desleal e incoerente.

Durante uma conversa com Juliette, Gil, João e Camilla na sala, Carla lamentou a justificativa do brother.

"Eu sempre fui muito sincera, é muito duro ouvir que não sou leal. Isso eu fui, da forma que eu pude, eu fui muito", disse, aos prantos.

"São interpretações", respondeu Juliette.

"Lealdade é sobre caráter. É duro, é muito duro você ser abandonada, você ter ficado com a pessoa em todas as merdas, em todas as situações e a pessoa não olhar mais na sua cara", continuou a atriz.

"A gente tá contigo", assegurou Camilla. Juliette concordou com a sister.

"Do nada, quando você mais precisa, vira as costas pra você. [...] Agora eu não tenho mais nada a perder. Se eu tiver que sair, eu sei que eu fui leal até onde eu pude, se eu pudesse ajudar eu ajudava. Todas as vezes meu votinho não ia mudar p*rra nenhuma", desabafou Carla.

Os participantes não sabem, mas o paredão desta semana é falso. O mais votado pelo público ficará em um quarto secreto e, depois, voltará à casa com o poder de vetar o anjo ou o monstro.