BBB21: Viih Tube volta a criticar Carla Diaz: ‘tenta fazer média’

Viih Tube voltou a criticar Carla Diaz na noite dessa quinta-feira (4) em conversa com Gilberto e Rodolffo. O papo começou com o líder questionando a youtuber sobre a impressão dela sobre Carla.

“A timeline da Carla, apesar de ela ter recebido aquelas dedada na cara lá, você que é mais negativo que positivo?”, perguntou Rodolffo.

“Mais negativo pra ela do que positivo. Meu ponto de vista é esse. Acho que algumas coisas que ela fez tem muita incoerência”, disse Viih.

Depois os brothers lembraram quando a atriz indicou três ao paredão ao atender ao Big Fone e depois disse que queria tirá-los do paredão. “Pra mim tem uma coisa nela que eu já percebi há um tempo, antes de tudo isso acontecer. Ela sempre tenta fazer uma média com todo mundo. Isso me incomoda porque é uma forma de tentar sempre tá bem com todo mundo e acaba não estando, porque ninguém é idiota”, disparou Viih.

Viih ainda disse que Carla quando começou a se relacionar com Arthur afirmou que ambos tinham jogo diferente. “Hoje em dia os dois são próximos do Projota, com Pocah, já começaram a formar um grupinho. Então, já tem uma incoerência. Ela fala uma coisa e faz outra, é isso que eu não gosto”, finalizou.