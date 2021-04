BBB21: Gil se masturba após festa e internautas disparam: ‘na cama’

A discussão no Twitter continua: Foi ou não foi no quarto?

Por volta das 4h da manhã, um internauta que acompanhava o pay per View tuitou: “Socorro, o Gil se masturbando no [quarto] cordel”.

Na internet, muitos internautas comentaram que Gil se masturbou na cama, debaixo do edredom, no quarto cordel. Outros negaram e dizem que ele fez no banheiro.

