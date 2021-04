Babu sobre racismo no BBB21: ‘Seria expulso, não ia deixar passar batido’

“O cara [Rodolffo] se justifica como se ele fosse um recém-nascido, ele ‘não sabia’. E quando as pessoas ia falar com ele, ele ainda insiste em falar um monte de besteira. E a maior prova de que isso é um absurdo, pessoas aqui fora que viram tudo, ainda apoiam um discurso desse, dessa pseudo-inocência”, criticou.

Babu Santana participou do ‘Plantão BBB’ desta terça-feira (6) e falou sobre o comentário racista feito por Rodolffo, ao comparar o cabelo de João que é crespo com a uma peruca do Castigo do Monstro.

