Após ser o mais votado, Arthur se revolta e critica Caio: perneta de merda

O crossfiteiro Arthur ficou revoltado após ser o mais votado pela casa e ter que enfrentar Projota e Lumena no quinto paredão do BBB21. Em conversa com Projota,o brother fez duras críticas ao Caio: Zé bucet* do caral**, tá na minha reta, fica se fazendo de coitado, esse filho da put*, tá fodi** comigo, seu perneta de merd*.

Projota repreende as falas do amigo. "mano, não fala isso, tem que acalmar com essas coisas de ânimo e acabar falando o que você não tem que falar.

Arthur seguiu reclamando sobre os colegas de confinamento: "Só tem filho da pu**".