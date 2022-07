A violência que entrou na sua rua tem um pouco de você

O que as pessoas gostam de ler aparentemente é o que elas mais detestam: um amor bandido exposto, com seu histórico de traições; a matança que as facções promovem e a violência do trânsito. É o que que se deduz das matérias mais lidas nos últimos 12 meses. Talvez você não se enquadre nesse público, mas ele representa o grosso da população. E do eleitorado. Se essa opção por esse tipo de leitura mantém as pessoas distantes de outra realidade – a origem desses problemas: famílias desestruturadas, um estado falido, políticos interessados em se dar bem, então alguma coisa precisa mudar.

Não há um receituário para que essa mudança ocorra no médio prazo, especialmente quando o tema segurança começa a ser explorado pelos pré-candidatos, sem abrir um debate público que inclua educação e a capacidade do futuro governo de gerar oportunidades de trabalho.

R$ 27 bilhões para gastar no Amazonas

No Amazonas, o próximo governador vai administrar um orçamento de R$ 27 bilhões, que se bem aplicado, geraria empregos, reduziria a pobreza, amenizaria a violência. Mas é um assunto que só desperta o interesse das pessoas quando há uma denúncia de corrupção, quando o dinheiro arrecadado foi parar no bolso dos políticos.

A forma como a população encarra os problemas que mais a afligem - elegendo a violência como o primeiro - é equivocada.

A violência tem uma contribuição imensa daqueles que escolhem seus governantes sem exigir contrapartidas, sem avaliar tanto propostas quanto a capacidade de gestão, de compromisso de cada um deles com a coisa pública – que é coisa de cada cidadão.

Não deixe de ler o que você gosta. Afinal, a violência está batendo na porta de casa. Mas em tempos de eleição, é bom saber como os candidatos estão planejando a economia e como o próximo governador vai gastar os RS 27 bilhões que, no geral, sairão do seu bolso.