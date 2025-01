Um olhar equivocado sobre desabamentos com mortes em Manaus

Vice-prefeito Renato Junior acompanha resgates após desabamento em Redenção em Manaus pic.twitter.com/y7Owy64gCY — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 19, 2025

O inverno é carregado de tragédias que poderiam ser evitadas se o processo de invasão em Manaus fosse contido. De pouco vale passar ano após ano mapeando áreas de risco, se o poder público, sempre sensível à repercussão político eleitoral desfavorável, não age.

O desabamento de um barranco no bairro Alvorada, com quatro mortos, é um daqueles casos em que a responsabilidade é atribuída às vítimas, agora sem voz, quando o poder publico, que podia prever, acolher, reparar, não fez o seu papel em tempo oportuno.

É improvável que o som do silêncio dos que morreram perturbe as autoridades que se omitiram ao longo dos anos. Mas eles estão gritando no olhar dos vizinhos que observam a tragédia com ar de desespero, fazendo a inevitável pergunta: amanhã, seremos nós?



Essas pessoas pobres, esquecidas, são cidadãs, que não invadiram originalmente essas áreas. Compraram terrenos ocupados por uma indústria criminosa que também trafica e domina extensas áreas da cidade.

O vídeo que o vice prefeito Renato Junior publicou nas redes sociais é cheio de simbolismo. Ao tempo em que busca oferecer auxílio às vítimas que sobreviveram ao desabamento com mortes no bairro do Alvorada, ele toma um caminho equivocado, marcado por escapismo.

Diz Renato que o desabamento ocorreu por causa de uma ligação clandestina de água que tornou o terreno úmido. Estranho que tenha ignorado os 78 milímetros de chuva que caiu ontem sobre a cidade - essa sim, a causa da tragédia.

A forma como o vice prefeito se posicionou, culpabiliza as vítimas, o que é lamentável.

Evidentemente que ele está errado. Sua manifestação foi infeliz. Observou a tragédia de forma superficial e apressada, sem assumir o ônus da responsabilidade do poder público, que representa.