Por que Eduardo Braga está sendo inocentado e a PGR faz mea-culpa ?

A Procuradoria Geral da República admitiu que errou ao imputar crime de caixa 2 ao senador Eduardo Braga nas eleições de 2012. “Houve um equivoco”, admitiu o procurador Geral da República, Augusto Aras, o que levou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal a inocentar o senador.

O erro era crasso, visível, mas procuradores insistiram na ação. Braga não era, como afirmava a denúncia, presidente do Diretório Municipal do PMDB, onde teria ocorrido a irregularidade, mas do Diretório Regional.

Se procuradores erravam de um lado, o STF fechava os olhos de outro. Ou não têm os ministros do STF a responsabilidade de avaliar a legitimidade passiva do réu?

A ministra relatora poderia ter rejeitado de pleno a denúncia, impedindo o linchamento do acusado ao longo de mais de três anos em que o processo tramitou na Corte.

São erros como este - e são muitos - cometidos pelo órgão acusador - que colocam em xeque ações penais, produto, em grande parte, do açodamento à imputação de conduta criminosa nem sempre sustentadas por provas incontestáveis. Basta uma delação, sem substância e sobre a qual nenhuma investigação criteriosa é feita

A decisão do STF é louvável, mas não minimiza erro intolerável praticado pelo órgão da lei e fiscal de sua execução.

A pergunta que não pode calar é: quantos erros-injustiças foram ou estão sendo cometidas pelo Ministério Público?

O que seria de um cidadão comum - um João da periferia, acusado de um crime que não cometeu? Estaria sumariamente condenado.

Não se pode falar em equivoco do órgão acusador quando está em jogo a honra e a liberdade de um cidadão, não importa sua origem, seu grau de instrução, sua participação politica na sociedade. É esse estado de coisas que precisa acabar.