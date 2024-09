David lidera. Cidade cresce. Amom e Alberto Neto não reagem

Ainda é cedo para apontar um segundo turno entre o prefeito David Almeida(Avante) e Roberto Cidade (UB), como preconiza o papa das pesquisas, Durango Duarte. Mas é fato que Cidade ganhou tração e se distanciou de Amom Mandel e Alberto Neto, ocupando a segunda posição.

Não é ainda uma causa perdida para esses dois candidatos, que podem encontrar o combustível necessário para disputar a segunda vaga com Cidade nos próximos 20 dias.

O que espanta no cenário que as pesquisas revelam é a queda de Amom, relacionada à incapacidade de sair da bolha da internet e se comunicar com parcela significativa da sociedade, que não acompanha Facebook ou Instagram, e que sempre viu nele não apenas uma cara nova, mas um garoto com ideais transformadores, que agora parece ter deixado para trás.

O erro de Amom foi ter envelhecido em pouco tempo e adquirido o hábito da velha política, que ele tanto critica.

Há um erro elementar na campanha do jovem candidato: o de não perceber - e já disse isso aqui - quem o ameaça, ou quem é o adversário que deve atacar. Amom, ao mirar o prefeito David Almeida, esquece que quem está lhe tomando a possibilidade de ir para o segundo turno é Roberto Cidade.

O mesmo acontece com Alberto Neto. Mira David Almeida, que está liderando as pesquisas e tem vaga garantida no segundo turno. Quem está no seu caminho é Cidade e Amom.

A questão de como mudar esse jogo só depende dos dois candidatos. Ou a distância de Cidade ficará maior e seria mortal para eles um processo de polarização antecipada entre David e Roberto Cidade.

Há tempo para reação. Mas é pequenino. Precisa ser medido, calibrado e pensado. Ou ficará a impressão, ruim, de que escolheram um lado nesse primeiro turno.