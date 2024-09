Bets X senador Omar Aziz

Os jogos de azar pela internet são um problema e vão continuar dividindo opiniões, independentemente da "regulamentação" do governo. A maioria das Bets, como são chamadas as empresas do setor, já atuam no Brasil com base em requisitos técnicos da Secretaria da Receita Federal. Há, portanto, uma permissão. E regras estabelecidas em Portaria do Ministério da Fazenda.

Então, qual a razão do senador amazonense, Omar Aziz, pleitear junto à Procuradoria Geral da República (PGR) a suspensão dos sites e aplicativos de apostas no Brasil, até "que o setor seja totalmente regulamentado"?

É que, por enquanto, há portarias com regras rígidas, o que não inibiu que empresas inidôneas entrassem no mercado com o único objetivo de ludibriar os brasileiros.

Não é democrático que o governo estabeleça qual extrato social pode jogar. Afinal, isso seria uma afronta à liberdade de cada indivíduo usar o seu dinheiro para uma finalidade que, ao menos na singela compreensão de gente humilde, é o caminho para a ascensão social e riqueza.

A forte presença das Bets na mídia, com propaganda enganosa, atinge exatamente uma população empobrecida, desempregada ou que vive de biscates e de programas do governo, como o Bolsa Família.

O que assustou o senador foi a constatação de que parte das famílias cadastradas em programas governamentais utiliza o dinheiro para jogos.

E mais: aposentados têm recorrido com mais frequência ao empréstimo consignado para essa finalidade. No geral, as Bets estão contribuindo para alargar o fosso social existente no Brasil, produzindo mais pobreza, mais endividamento das famílias carentes, mais miséria.

Nem por isso ou por causa disso devem ser banidas. É necessário encontrar um meio termo - e é isso que o senador Omar Aziz procura - sem tirar dos mais pobres o direito de tentar a sorte.