Murro de prefeito em Roberto Cidade deixa parlamentar em alta

Não ficou muito claro o motivo que provocou a agressão do prefeito de Borba, Antônio Peixoto, ao deputado Roberto Cidade. Primeiro, porque Peixoto faz parte do mesmo grupo político do deputado. Segundo, porque motivos, aparentemente, não havia. Mas a agressão provocou de imediato uma avalanche de solidariedade ao parlamentar, que terminou o dia em alta nas redes sociais. Foi, talvez, o melhor momento da campanha de Cidade.

Um murro com três efeitos: o policial, no qual o prefeito se envolveu; o eleitoral, que serviu para dar uma estrondosa visibilidade ao presidente da Assembleia Legislativa e, o mais impactante: a impressão ruim de que a política tomou um caminho perigoso e sem volta; que as diferenças não são mais resolvidas pelo diálogo e que o debate cedeu lugar, quando não às armas, aos punhos.

E quem imagina que o caso da agressão contra Cidade em Borba é o mais preocupante, se engana: em Manaus as facções criminosas pressionam eleitores, revelando um grande interesse no processo eleitoral e no seu resultado.

Essa é uma questão gravíssima, que exige a atuação da inteligência da polícia - de todas as policias, inclusive a Federal. Uma presença do Estado em áreas onde ele esteve ausente nos últimos 40 anos.

Ao eleitor tem que ser dada a liberdade para votar e escolher seus candidatos. Aos candidatos, a liberdade de circular livremente e falar com os eleitores. Isso é o básico em uma democracia e não temos, ainda, o básico.

