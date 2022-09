Prefeito de Borba nocauteia deputado Roberto Cidade durante evento no Amazonas; Veja vídeo

O nocaute ocorreu durante uma caminhada política que ocorreu na manhã de hoje no município e contava com a presença do governador Wilson Lima.

Manaus/AM – Um vídeo que está viralizando nas redes sociais nesta sexta-feira (2), mostra o momento em que o prefeito de Borba, Simão Peixoto Lima, dá um soco no rosto do deputado estadual Roberto Cidade.

