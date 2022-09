Inscrições para concurso do IFAM com salário de até R$ 9,6 mil iniciam hoje

Os cargos ofertados são professor do ensino básico, técnico e tecnológico e também para Técnico Administrativos em Educação (classes "C", "D"e "E").

O prazo para participar do concurso segue até o próximo dia 23 e as taxas custam R$80 e R$ 150, dependendo da vaga pretendida.

Manaus/AM – Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), que oferta 142 vagas com salário de até R$ 9,6 mil para candidatos com níveis médio técnico e superior.

