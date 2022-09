Zé Vaqueiro, Léo Magalhães e Joelma vão receber R$ 660 mil por shows em Itacoatiara

Zé Vaqueiro vai receber R$ 350 mil pela apresentação que será no dia 5 de setembro, Léo Magalhães vai receber R$ 180 mil pelo show no dia 3 e Joelma vai receber R$ 130 mil, o show da cantora será realizado no dia 6.

Manaus/AM - A Prefeitura de Itacoatiara/AM assinou, nesta quinta-feira (1º), os contratos com os cantores Zé Vaqueiro, Léo Magalhães e Joelma para se apresentarem na 1ª Expofest, que vai acontecer neste feriadão, entre os dias 3 a 6 de setembro. No total, a prefeitura vai desembolsar R$ 660 mil para custear os três shows.

