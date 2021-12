Prefeito e ex-vereador decidem disputa política em luta de MMA em Borba; Veja vídeo

Após as críticas, ele lançou o desafio e levou a disputa política para dentro do octógono. Vale destacar que Simão e Erineu já tiveram discussões bastante acaloradas e por pouco não partiram para o confronto físico em várias ocasiões.

A princípio, Erineu saiu na frente, golpeando o adversário com chutes sequenciais, mas o prefeito reagiu e conseguiu derrubar o vereador com um soco aplicando vários golpes consecutivos.

Um octógono foi montado dentro de uma quadra de esportes e os “lutadores”, levaram o público de 40 mil pessoas à loucura em uma trocação intensa de golpes. O evento foi transmitido pelo perfil do prefeito no Facebook.

Manaus/AM - O prefeito de Borba, Simão Peixoto e o ex-vereador, Erineu Alves, protagonizaram um evento inusitado na madrugada deste domingo (12), no município. É que os dois decidiram resolver as divergências políticas em uma luta de MMA.

