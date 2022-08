A declaração de bens dos candidatos ao governo do Amazonas e a honestidade

Honestidade é um valor, mas conceitual, abstrato.Na prática é precário, não prevalecente nas relações humanas. Estão ai as declarações de bens dos candidatos ao governo do Amazonas. Uns afirmam ter menos do que se imaginava e outros mais do que se supunha. Quem é mais honesto, o que declarou cerca de R$ 35,7 milhões ou quem disse possuir apenas R$ 141,7 mil?

É provável que ambos sejam honestos - um mais que o outro. Cabe avaliar os valores revelados, não como cresceu o patrimônio de cada um. Por esse princípio, o mais honesto é o que disse ter mais bens do que o que revelou ter menos.

Mas por que nos preocupamos tanto com o que os outros têm? Talvez porque não tenhamos tido as oportunidades que eles tiveram, a sorte, as relações com o poder, o fato de a nossa loteria não ter sido premiada.

Mas antes que você faça juízo de valor sobre este texto, olha: ninguém chega a governador ou presidente sem que você assine embaixo. Em outras palavras, você é responsável pelo atraso ou pelo progresso do Estado e do País, pelas políticas de bem estar social que valorizam o homem, ou pela pobreza que se eterniza. Se os governantes erram, você de certa forma erra com eles, quando você faz escolhas equivocadas.

A preocupação deve ser não com o que eles têm, mas com o que estão oferecendo para a coletividade caso vençam as eleições de outubro: as propostas, os projetos, a visão de futuro, o conhecimento das potencialidades do Estado e do País.

E vou encerrar com duas frases, muito fortes sobre honestidade. Uma do ex-presidente Lula e outra da primeira dama Michelle Bolsonaro. Ele falando dele mesmo. Ela, do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, afastado do governo depois de denúncias de corrupção na pasta.

Lula: ’ Não tem neste país uma viva alma mais honesta do que e u”

Michille: “Deus vai provar que o Milton é uma pessoa justa e honesta ”.