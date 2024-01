David, Cidade, Amom. Cabe aos eleitores identificar o 'falso brilhante'

Pesquisa Perspectiva não incluiu o deputado Amom Mandel na lista de potenciais candidatos à Prefeitura de Manaus e o resultado foi uma anabolização do nome do presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, que aparece atrás do prefeito David Almeida na preferência do eleitorado. Mas Mandel estaria fora da disputa deste ano? A resposta é não.

Ao subestimar a inteligência dos eleitores, afirmando que não seria candidato e logo em seguida negando o que dissera no dia anterior, Mandel revela que é uma pessoa confusa, com dupla personalidade, além de cometer um pecado capital: Mexeu com a mídia, que noticiou um fato criado pelo parlamentar e logo em seguida foi obrigada a dar a segunda versão, por ele apresentada. Um desmentido constrangedor.

Em tempo de fake news, ficou a cobrança dos leitores sobre os meios de comunicação.

Para justificar sua postura, o deputado afirmou que nunca saiu de sua boca a expressão: “ Eu desisto ”.

De fato, não foi essa a frase empregada, mas “ eu não sou candidato ”, que na prática significa a mesma coisa - que havia desistido de disputar a Prefeitura de Manaus.

“ Como poderia desistir do que nunca fui ?” acrescenta Mandel, insistindo na versão de que “e u não sou candidato ” difere do “ eu desisto ”.

Que o eleitor tire suas conclusões e na hora de escolher o melhor nome para a Prefeitura de Manaus saiba separar quem é verdadeiro do “falso brilhante”.