William Bonner desmente boato de demissão da Globo e anuncia férias no Jornal Nacional

Bonner explicou o motivo de sua ausência do telejornal nas últimas semanas: "Para o caso de surgir alguma nova onda durante meu sumiço do JN, informo que estou entrando em férias por três semanas".

William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, publicou nas redes sociais que sua suposta saída da TV Globo é mentira. Nas últimas semanas, voltaram a circular boatos a respeito de uma suposta demissão da emissora no segundo semestre deste ano. Informações similares foram publicadas em portais sobre televisão ainda em 2022.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.