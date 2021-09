Will Smith confirma casamento aberto com a mulher

Will e Jada são casados desde 1997. Os boatos de casamento aberto circulam há muitos anos. Em julho de 2020, eles disseram que estavam separados quando a atriz teve um encontro revelado com Alsina.

Ele disse ter a percepção de que o envolvimento de Jada com o rapper August Alsina, 29, que acabou se tornando público, fez parecer que ela era a única que estava tendo experiências com outros parceiros. Porém, o ator diz que também estava —ele deve lançar um livro de memórias em novembro.

"Eu não sugiro nosso caminho para ninguém", avaliou. "Não sugiro esse caminho para ninguém. Mas as experiências de que as liberdades que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Will Smith, 53, confirmou que seu casamento com Jada Pinkett Smith, 50, deixou de ser monogâmico e que, atualmente, o casal vive um relacionamento aberto. A revelação foi feita em uma entrevista para a edição americana da revista GQ.

