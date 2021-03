Watch Dogs: Legion é liberado para teste de graça entre 25 e 29 de março

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ubisoft anunciou que Watch Dogs: Legion estará disponível gratuitamente para experimentação, entre 25 e 29 de março, para jogar no Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5, e PC, via Epic Games Store e Ubisoft Store. O download poderá ser feito antecipadamente nesta quarta (24).

Durante o período de experimentação, todos os personagens da Londres futurista de Watch Dogs: Legion estarão disponíveis para serem recrutados e controlados, tanto no modo single-player quanto no on-line.

Os jogadores poderão conferir ainda todas as atividades de mundo aberto, inclusive jogar dardos em pubs e participar de lutas livres. Além disso, poderão acessar metade das oito áreas do game, como a cidade de Londres e as regiões de Islington e Hackney, e avançar na história até a missão Skye Larsen.

Em Watch Dogs: Legion, Londres está enfrentando seu pior momento em meio à crescente inquietação de uma cidade tomada pelo caos. Uma entidade misteriosa conhecida como Zero-Day arma para que a resistência secreta underground DedSec seja acusada de realizar bombardeios coordenados em diversas partes da cidade.

Neste cenário, criminosos oportunistas de todos os cantos de Londres tomam o controle do local e preenchem o vazio deixado pelos governantes derrotados. Como membros da Resistência DedSec, os jogadores enfrentam sádicos, mercenários e cibercriminosos e outros inimigos. Eles precisam estar prontos para diversas situações, além de recrutar novos companheiros na luta pela liberdade de Londres e desvendar os segredos por trás do Zero-Day.