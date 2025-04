Wanessa Camargo se pronuncia após rumores de romance com Fiuk

Perguntada sobre isso no tapete vermelho do Troféu Imprensa (SBT), a cantora afirmou que tudo não passa de uma amizade sincera.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa que rolou depois do BBB 25 ainda dá o que falar. Isso porque alguns sites e páginas dedicadas a celebridades têm repercutido um suposto romance de Wanessa Camargo com Fiuk. Ambos teriam trocado intimidades e saído juntos do evento. Eles se apresentaram na final do reality.

