   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Wagner Moura revela motivo de não fazer novelas desde 2007: 'É muito tempo'

Por Folha de São Paulo

11/10/2025 21h00 — em
Arte e Cultura



ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Em campanha para o lançamento do filme "O Agente Secreto", que será lançado nas próximas semanas nos cinemas brasileiros e que está cotado para o Oscar 2026, Wagner Moura explicou o motivo de não voltar a fazer novelas.

O ator só tem duas tramas em seu currículo, ambas da Globo: "A Lua me Disse" (2004), assinada por Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa; e "Paraíso Tropical" (2007), quando interpretou o vilão Olavo.

Em entrevista para Hugo Gloss, Wagner afirma que já teve convites para retornar em produções especiais, mas diz que acha difícil um retorno para alguma trama.

"Acho difícil. Fiz duas novelas que gostei muito e aprendi demais, mas é um compromisso enorme, quase um ano inteiro. É muito tempo", afirmou ele.

Para a televisão brasileira, Wagner Moura entende que uma série diferenciada seria algo melhor para as suas atuais demandas da carreira.

"Uma série, talvez, seria melhor. Demora menos", afirmou.

Bastidores da Política - OAB escolhe o lado do atraso Bastidores da Política
OAB escolhe o lado do atraso

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


11/10/2025

José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'

11/10/2025

'O Agente Secreto' está entre favoritos ao Oscar da revista The Hollywood Reporter

11/10/2025

Diane Keaton virou ícone fashion com 'estilo agênero' que desafiou padrões

11/10/2025

Virginia Fonseca diz que deu segunda chance para Vini Jr: 'Estamos conversando'

11/10/2025

Copacabana Palace nega propaganda negativa e brinca com morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

11/10/2025

Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos

11/10/2025

Domithila Cattete fala sobre legado de 'Pssica' em sua vida: 'Recebi feedbacks até em mandarim'

11/10/2025

Sei que estava horrível, diz Bruna Griphao sobre o vestido que usou em casamento

11/10/2025

Mulher traída viraliza ao se 'vingar' jogando sete quilos de glitter no carro do ex

11/10/2025

Franciny Ehlke se casa hoje com bilionário Tony Maleh na Itália

11/10/2025

Cantor argentino é assassinado na Cidade do México

11/10/2025

Festival do Rio termina após 'O Agente Secreto' e seleção parruda sobre a vida LGBT+

11/10/2025

Casa onde Jacqueline e John Kennedy moraram antes da presidência está à venda

11/10/2025

Festival Sesc Jazz reúne 27 artistas em shows do gênero em São Paulo

11/10/2025

Maira Cardi atualiza estado de saúde de Thiago Nigro após cirurgia

11/10/2025

Debora Bloco reúne fãs de 'Vale Tudo' nas ruas do Rio e celebra personagens da novela

11/10/2025

Angelina Jolie relata divórcio 'traumático' de Brad Pitt e fala em dificuldades financeiras

11/10/2025

TV Aparecida investe em dramaturgia e escala Isabel Fillardis para representar Nossa Senhora

11/10/2025

Débora Bloch destaca o empoderamento de Odete Roitman no remake de Vale Tudo

11/10/2025

'O Último Episódio' é delicado conto juvenil que retrata a periferia

11/10/2025

Querem nos deixar limitados ao identitarismo, diz Itamar Vieira Junior, com novo livro

11/10/2025

Programação da TV aberta neste domingo (12)

10/10/2025

Sônia Andrade, pioneira da videoarte no Brasil, é revista em série de obras históricas

10/10/2025

Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões

10/10/2025

Lexa se casa no Rio com a presença de famosos

10/10/2025

MC Carol desabafa nas redes após ataques de ódio

10/10/2025

Ex-galã da Globo participa de ato pela anistia e acusa esquerda por 8 de janeiro

10/10/2025

Kanye West não irá mais se apresentar no Autódromo de Interlagos, afirma produtora

10/10/2025

Victoria Beckham revela luta contra distúrbios alimentares em novo documentário


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!