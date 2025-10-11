Wagner Moura revela motivo de não fazer novelas desde 2007: 'É muito tempo'





ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Em campanha para o lançamento do filme "O Agente Secreto", que será lançado nas próximas semanas nos cinemas brasileiros e que está cotado para o Oscar 2026, Wagner Moura explicou o motivo de não voltar a fazer novelas.

O ator só tem duas tramas em seu currículo, ambas da Globo: "A Lua me Disse" (2004), assinada por Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa; e "Paraíso Tropical" (2007), quando interpretou o vilão Olavo.

Em entrevista para Hugo Gloss, Wagner afirma que já teve convites para retornar em produções especiais, mas diz que acha difícil um retorno para alguma trama.

"Acho difícil. Fiz duas novelas que gostei muito e aprendi demais, mas é um compromisso enorme, quase um ano inteiro. É muito tempo", afirmou ele.

Para a televisão brasileira, Wagner Moura entende que uma série diferenciada seria algo melhor para as suas atuais demandas da carreira.

"Uma série, talvez, seria melhor. Demora menos", afirmou.