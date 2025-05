Virada Cultural nos museus de SP tem entrada grátis no Masp e exibição de filmes ao ar livre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Virada Cultural também acontece em museus e espaços culturais de São Paulo. Com uma programação que vai de exposições à exibição de filmes ao ar livre, o fim de semana tem destaque para visitas gratuitas e atividades extras nos espaços.

É o caso do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), que cobra R$ 75 os ingressos, mas, neste sábado (24), a entrada é grátis. Com um prédio recém inaugurado, há 12 exposições em cartaz, incluindo quadros de Claude Monet (1840-1926) e Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).

A agenda de filmes também toma conta dos centros, como a exibição de "O Auto da Compadecida 2", no Itaú Cultural ou "Uma Família Normal", no Centro Cultural Coreano. No Museu da Língua Portuguesa, além da apresentação do longa "Cine Holliúdy", serão distribuídos refrigerante e pipoca.

Atividades para crianças, madrugada na biblioteca e até visita guiada com a temática de terror também aparecem na agenda. Veja os destaques a seguir:

Biblioteca Mário de Andrade

Recebe a primeira edição da Virada Literária, que reúne autores e pensadores dos países de língua portuguesa em uma maratona de debates, poesia e encontros por 24h. Entre os nomes confirmados estão Leandro Karnal e Paulo Lins, em mesas que abordam temas como cidade e corpo.

R. da Consolação, 94, República, região central. Sáb. (24) às 18h até dom. (25) às 18h. Grátis. Programação completa em viradaliteraria.com

Casa das Rosas

Tem uma programação gratuita voltada à leitura e à escuta poética. No sábado, às 18h, acontece uma roda de poesia. Já no domingo, às 11h, o público pode participar de uma doação de livros. Entre 12h e 14h30, acontecem atendimentos individuais com artistas que indicam poemas de acordo com as emoções dos participantes.

Av. Paulista, 37, Bela Vista, região central, @casadasrosas. Sáb. (24) das 10h às 20h. Dom. (25), das 10h às 18h. Grátis

Centro Cultural Coreano

Inclui leitura dramática do conto "Asas", de Yi San. No domingo, há oficinas de máscaras coreanas e rodas de conversa com os podcasts Sarangbang e Falar de Webtoon.

Centro Cultural Coreano - av. Paulista, 460, Bela Vista, região central, @kccbrazil. Sáb. (24), das 10h às 20h. Dom. (25), das 10h às 16h30. Grátis

Centro Cultural Fiesp

Nas artes visuais, é possível visitar três mostras: "MAM São Paulo - encontros entre o moderno e o contemporâneo"; "Ta'ãngaa, os indígenas por eles mesmos"; e "Tudo pode (perder-se)". A música ocupa a esplanada com Leo Mancini (sábado, 19h) e Barba & Bygode com canções de Raul Seixas e Belchior (domingo, 16h).

Av. Paulista, 1.313, Bela Vista, região central. Sáb. (24), das 10h às 22h. Dom. (25), das 10h às 20h. Grátis, com reserva de ingressos para o teatro em sesisp.org.br

IMS Paulista

No sábado, às 16h, tem uma oficina voltada à observação do entorno da Paulista. Às 20h, há uma conversa sobre fotolivros e autorretratos, e às 22h, uma visita guiada pela exposição de Zanele Muholi. A sala de cinema exibe sessões ao longo do fim de semana, com filmes como "Kasa Branca", de Luciano Vidigal (domingo, 16h) e o infantil "Abá e sua Banda", de Humberto Avelar (sábado, 14h30, e domingo, 14h).

Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, região central. Sáb. (24) e dom. (25), das 10h às 23h59. Grátis

Itaú Cultural

No sábado, o público pode assistir ao filme "O Auto da Compadecida 2" (2024) às 17h, 19h e 21h. Enquanto uma experiência ambientada em clima de terror, convida os participantes a ouvir e criar histórias de medo inspiradas nas obras da exposição permanente "Coleção Brasiliana".

Av. Paulista, 149, Bela Vista, região central. Sáb. (24), das 11h às 00h. Dom. (25), das 10h às 19h. Grátis

Japan House São Paulo

No domingo, a casa promove uma oficina de customização de marmitas com canetas e embalagens furoshiki -um pedaço de tecido quadrado usado para embrulhar objetos. As sessões ocorrem às 10h30, 14h, 15h30 e 17h.

Av. Paulista, 52, Bela Vista, região central. Sáb. (24), das 10h às 00h. Dom. (25), das 10h às 19h

Masp

No sábado, o acesso a todo o local será gratuito, sendo possível visitar as 12 exposições. Além disso, há uma programação especial de cinema dedicada ao diretor Cacá Diegues. Serão quatro filmes exibidos no vão livre, começando às 18h, com "Cinco Vezes Favela (1962)". Em seguida, "Deus É Brasileiro" (2003). Às 20h40, é a vez de "Dias Melhores Virão" (1989), e a última sessão, às 22h40, traz "Bye Bye Brasil" (1979).

Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, região central. Sáb. (24), das 10h às 00h. Dom. (25), das 10h às 18h. Ingr: R$ 75 (inteira) em masp.org.br/ingressos. Grátis no sábado

Museu Afro

Promove acesso gratuito às exposições, que reúnem obras e narrativas ligadas à experiência afro-brasileira e africana. Estão em cartaz "Acervo em Perspectiva"; "Thynia", "Proteção", "Singular Plural" e "Pensar e Repensar, Fazer e Refazer".

Pq. Ibirapuera (portão 10)- Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana, região sul. Sáb. (24) e dom. (25), das 10h às 18h. Grátis

Museu da Língua Portuguesa

No sábado, às 17h, o Pátio B recebe um sarau em homenagem a Paulo Leminski e Alice Ruiz. Às 19h, o cinema toma o espaço com a exibição da comédia "Cine Holliúdy" (2012), com pipoca e refrigerante distribuídos gratuitamente. No domingo, a programação segue com jogos e brincadeiras infantis. Também haverá visitas mediadas às exposições e ao prédio da Estação da Luz.

Pça. da Luz, s/nº, Luz, Centro. Sáb. (24), das 9h às 21h. Dom. (25), das 9h às 16h30. Grátis