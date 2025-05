Veja sete restaurantes e bares abertos 24h para a Virada Cultural em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Virada Cultural será realizada neste sábado (24) e domingo (25) em todas as regiões da capital paulista. Gratuita, a programação conta com shows, peças de teatro, exposições e exibição de filmes ao ar livre.

Para quem pretende acompanhar os eventos, que também acontecem durante a madrugada, existem restaurantes e bares com horário de funcionamento estendido.

A seguir, veja sete estabelecimentos abertos 24h para a Virada Cultural.

*

Bar Brahma

O clássico do centro de São Paulo, será um dos espaços abertos por 24h durante o evento. O bar é conhecido por suas porções e chopes e programação musical.

Av. São João, 677, Centro, @barbrahma

Bar da Dona Onça

O bar da chefe Janaína Torres, localizado no centro da cidade no térreo do edifício Copan, tem pratos focados na culinária brasileira. Receitas como picadinho e estrogonofe fazem parte do menu, além de carta de vinhos e coquetelaria.

Edifício Copan - av. Ipiranga, 200, cj. 27 e 29, República, região central, @bardadonaonca

Bar dos Arcos

Inspirado no filme "O Iluminado", de Stanley Kubrick, o bar localizado no subsolo do Theatro Municipal faz parte da vida noturna do centro da capital, com drinques autorais e clássicos da coquetelaria.

Pça. Ramos de Azevedo, s/n° (subsolo do Theatro Municipal), República, região central, tel. (11) 95431-4518, @bardosarcos

Café Girondino

O endereço, que fechou suas portas em 2024 e reabriu meses depois, também ficará aberto por 24h durante a Virada Cultural.

R. Boa Vista, 365, Sé, região central, @cafegirondino

Rinconcito Peruano

De especialidade peruana, tem o ceviche como carro-chefe no cardápio. Mas há também pratos quentes, como variedades de arroz frito.

Av. Vieira de Carvalho, 86, Campos Elíseos, região central, @rinconcitoperuano

Restaurante Bashar

O restaurante de comida árabe conta com opções como shawarma, kibe e esfirras, além de um bufê.

R. Dr. Miguel Couto, 24, Centro, @basharcomidaarabe

Ponto Chic

Com mais de cem anos de tradição e três unidades por São Paulo, o restaurante é conhecido por sua especialidade, o bauru.

Lgo. do Paissandu, 27, Centro, @pontochicsp