Veja quem é Tiago Toguro, influenciador envolvido em acidente fatal no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O digital influenciador Tiago Toguro se envolveu em um acidente fatal na madrugada desta sexta-feira (3), na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, no Rio de Janeiro.

Seu carro colidiu com uma moto ao dar ré para recuperar acesso à Avenida Brasil. O homem que pilotava a moto morreu no local.

A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, enviou nota à reportagem. "Equipes da Lamsa foram acionadas e atestaram o óbito do motociclista. A Defesa Civil esteve no local e removeu o corpo para o IML".

A Defesa Civil confirmou à reportagem que a vítima era Johny Vieira, de 30 anos.

QUEM É TIAGO TOGURO?

Tiago Toguro é um empresário, empreendedor e influenciador digital brasileiro que ganhou notoriedade nos últimos anos na internet.

Com conteúdo focado na vida fitness e também em vlogs, ele também grava com outros influenciadores como Diogo Defante e Gustavo Tubarão.

Nascido em São Paulo, Toguro cresceu na zona leste da capital. Com 33 anos, ele é formado em educação física pela Universidade Anhembi Morumbi, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

"Sempre imaginei que eu ia ser programador, sempre gostei muito de computador. Mas, logo após o meu ensino médio, eu conheci a academia, a musculação. Mas, nunca imaginei que ia ser um influenciador que sou hoje, sempre imaginei que ia ser um programador", disse ele em vídeo publicado no YouTube do Portal KondZilla.

"Sou empreendedor, tenho um canal no YouTube com mais de 4 milhões de inscritos, eu utilizo meu face", informa sua apresentação no Facebook, seguido por 3 milhões de fãs.

No Instagram, onde soma mais de seis milhões de seguidores, ele informa na biografia que atualmente é estudante de nutrição. Toguro ainda mantém um perfil no TikTok com mais de 4 milhões de seguidores e também um canal no Telegram, com cerca de 90 mil inscritos.

Com quatro canais no YouTube, sendo os mais famosos o: "Em busca do shape inexplicável" e "Mansão Maromba", ele conta com 10 milhões de inscritos e mais de 1,5 bilhão de visualizações em vídeos desde 2014.

"Tudo passou, tudo mudou. Viva a sua infância. A infância está sendo perdida. As crianças com 15, 14, 13, estão preferindo álcool, drogas, maconha do que bater uma figurinha na escola, jogar bola na rua", disse ele em vídeo publicado um dia após fazer 33 anos.

Ano passado, ele compartilhou com os seguidores que estava nos Estados Unidos na data do aniversário, 11 de setembro. "Energia surreal", escreveu ele ao posar na frente do memorial do atentado das Torres Gêmeas, em Nova York.

"11 de setembro é uma data muito forte em minha vida, meu aniversário e a data que minha mãe se foi. Não entendo muito de numerologia, horóscopo e desconfio quando alguém acredita em destino", desabafou em post de aniversário, quando relembrou a morte da mãe.

"Hoje completa 4 anos sem ela, não teve um dia sequer que eu não pensei nela. Luto pra me manter em pé, acredito que sempre será assim. Obrigado quem está comigo, obrigado Deus", publicou ele na data.