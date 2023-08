Veja as perguntas sobre o The Town mais buscadas no Google

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dois dias do início do The Town, que acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro em São Paulo, os internautas que vão ao festival ou querem assistir aos de casa estão movimentando a internet com as mais variadas perguntas. O evento está entre os 50 termos mais buscados no Google no estado de São Paulo nos últimos sete dias, segundo dados do Google Trends.

"Onde vai ser o The Town?" é a pergunta mais buscada, acima de mais algumas como "o que levar", "como chegar" e "que horas começa". Veja a seguir a resposta para 12 das dúvidas mais frequentes no Google.

*

1- ONDE VAI SER O THE TOWN?

O festival acontece na Cidade da Música, construída no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

2- O QUE SIGNIFICA THE TOWN?

The Town significa "A Cidade", em inglês. O nome foi dado porque o festival recria cenários da cidade em seus palcos, que imitam construções icônicas da cidade de São Paulo, como o MASP, o Instituto Tomie Ohtake e o Copan.

3- COMO CHEGAR NO THE TOWN?

Não haverá local específico para estacionamento de carros. O acesso por transporte público será facilitado para o evento. Todas as linhas do metrô e trem funcionarão 24 horas. Nos 5 dias de evento, a partir da meia noite, a estação Autódromo estará aberta para embarque do público, e todas as demais funcionarão para desembarque.

O festival terá um serviço de ônibus especial, cujos bilhetes podem ser adquiridos no site do evento. As linhas 8 e 9 do metrô também terão um serviço especial expresso e semiexpresso. Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente por meio dos canais oficiais da ViaMobilidade Linhas 8 e 9.

4- QUEM VAI CANTAR NO THE TOWN?

O festival terá nomes como Bruno Mars, Foo Fighters e Maroon 5 entre os principais destaques. Entre os nomes brasileiros, Alok, Luísa Sonza e Ludmilla são alguns.

5- COMO TRANSFERIR INGRESSO DO THE TOWN?

Para transferir seu ingresso a outra pessoa, é preciso usar o aplicativo Quentro. Na aba "Próximos", o usuário seleciona o bilhete e clica na opção de transferência. Depois, informa o endereço de e-mail do destinatário, que terá o ingresso transferido automaticamente para sua conta.

6- QUANTO CUSTA O INGRESSO DO THE TOWN?

As datas 2 e 7 de setembro ainda possuem ingressos disponíveis. O valor diário custa R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia-entrada. Pode ser feita a compra de até quatro ingressos por dia de festival por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada.

7- QUANTAS PESSOAS VÃO AO THE TOWN?

A organização tem expectativa de receber 500 mil pessoas no evento.

8- QUEM VAI SUBSTITUIR LIAM PAYNE NO THE TOWN?

Joss Stone foi anunciada como a substituta do cantor britânico, que cancelou sua apresentação do dia 7 de setembro por motivos de saúde.

9- ATÉ QUE HORAS POSSO ENTRAR NO THE TOWN?

A abertura dos portões em todos os dias acontece a partir das 14h e o último horário de acesso é 00h. As atrações vão até às 2h.

10- COMO COMPRAR ÁREA VIP THE TOWN?

O acesso à área VIP do festival é liberado para compra aos membros do clube de benefícios The Town Club.

11- COMO ASSISTIR AO THE TOWN?

Quem não vai ao festival pode assistir aos shows por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis e TV Globo. A Globoplay também fará a exibição completa dos shows principais, liberados até para não assinantes. A Rádio Mix também fará a cobertura do festival (106.3 FM) e nas redes sociais, ao vivo.

11- O QUE PODE LEVAR NO THE TOWN?

Há objetos permitidos e proibidos de entrarem pelos portões do festival. Veja o que é permitido levar:

○ Mochilas e bolsas;

○ Protetor solar;

○ Óculos escuros;

○ Boné e chapéus;

○ Agasalho;

○ Capa-de-chuva;

○ Câmera semiprofissional;

○ Celular;

○ Copo de plástico de água;

○ Produtos industrializados lacrados (limite de até cinco itens por pessoa);

○ Papel-higiênico;

○ Remédios (com autorização médica por escrito);

○ Canga ou toalha;

○ Power-bank.

12- O QUE NÃO PODE LEVAR NO THE TOWN?

○ Garrafas, copos, latas ou recipientes de material rígido;

○ Capacetes;

○ Armas de qualquer tipo;

○ Cadeiras/banquinhos;

○ Guarda-chuvas;

○ Objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes;

○ Dispositivos explosivos;

○ Objetos de vidro ou metal;

○ Substâncias inflamáveis, corrosivas;

○ Sprays;

○ Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

○ Bebidas (em qualquer tipo de recipiente);

○ Qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

○ Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

○ Bastão de selfie;

○ Máquinas fotográficas profissionais, drones ou outros objetos voadores;

○ Substâncias venenosas e/ou tóxicas;

○ Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

○ Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança.