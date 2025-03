Veja onde assistir à final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians acontece nesta quinta-feira (27) na Neo Química Arena, em Itaquera. As transmissões do jogo, por sua vez, começam a partir das 21h30, no horário de Brasília.

Na capital paulista, torcedores de ambos os times e fãs de futebol podem assistir ao clássico em TVs e telões de bares espalhados pela cidade.

Veja, a seguir, o roteiro de estabelecimentos de São Paulo que exibem a partida.

Ambar Cervejas Artesanais

O bar, que surgiu no coração de Pinheiros em 2016 com sua fachada de tijolos aparentes, já foi escolhido como o melhor bar de cervejas pela Folha. Traz em seu menu cervejas artesanais de variados tipos, como lager, witbier, APA, IPA e sour, que saem de 15 torneiras. Os valores da taça de 350 ml variam entre R$ 18 e R$ 33. Há, ainda, rótulos nacionais da bebida, como a de pitaia, framboesa e limão, da cervejaria carioca Three Monkeys Beer. No local, os clientes podem acompanhar a final do Campeonato Paulista em duas televisões de 47 polegadas.

R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, região oeste. Seg., das 11h40 às 22h. Ter. e qua., das 11h40 às 23h45. Qui. e sex., das 11h40 à 0h45. Sáb., das 12h à 0h45 @ambar_cervejasartesanais

Bar Original

Em funcionamento há quase 30 anos, oferece pratos como os canapés de milanesa com queijo derretido (R$ 63) e a porção de bolinho de arroz cremoso recheado com queijo (R$ 43), além de chopes claro (R$ 12,50) e escuro (R$ 14). Ali, os torcedores podem acompanhar a partida entre Palmeiras e Corinthians em três televisores de 43 polegadas.

R. Graúna, 137, Moema, região sul. Seg. a quarta das 17h à 0h. Qui., das 17h à 1h. Sex., das 12h às 2h. Sáb., das 12h às 2h. Dom., das 12h às 19h. @baroriginal

Bar Posto 6

Famoso pelas transmissões esportivas, o estabelecimento conta com quatro TVs de 70 polegadas, uma TV de 79 polegadas e um telão de 120 polegadas. Além disso, o bar deve projetar as imagens na parte exterior, criando uma espécie de cinema outdoor para os frequentadores do local. No menu, oferece drinques como a caipirapadura (a partir de R$ 36,80), que leva cachaça, limão, caju, rapadura e gelo na sua composição.

R. Aspicuelta, 644, Vila Madalena, região oeste. Ter. a qui., das 16h às 02h. Sex., sáb. e feriados, das 12h às 02h. Dom., das 12h à 1h. @barposto6

BEC Bar

Conta com três monitores de 43 polegadas para transmitir o jogo. Uma das opções do cardápio é o filé mignon ao molho de gorgonzola, acompanhado de cebola crispy empanada e pão francês (R$ 72). Além disso, há itens vegetarianos, como o sanduíche feito com blend de grão de bico com abóbora, queijo prato, tomate confit, picles de cebola roxa e agrião. Para beber, a casa traz chopes artesanais, como o BEC West Coast (a partir de R$ 20).

R. Padre Garcia Velho, 72, Pinheiros, região oeste. Qua. a sex., das 18h à 1h, sábado das 12h à 1h, domingo das 12h às 19h. @bec_bar

Braca Bar

Dispõe de três TVs no Itaim e de outras quatro em Santana para a exibição da final do Paulistão. O bar traz a energia dos botecos cariocas em seu espaço. Ali, os bolinhos são as estrelas do menu, como o de camarão com massa de aipim e requeijão (R$ 72, unidade Itaim) e o mussaralho (R$ 60, unidade Itaim), de queijo com alho. Os clientes que chegarem ao local usando chinelos, ganham um chope garotinho (R$ 220 ml).

R. Doutor Renato Paes de Barros, 908, Itaim Bibi, região oeste. Seg., das 11h45 às 15h. Ter. a sáb., das 11h45 às 23h. Dom. e feriados, das 11h45 às 19h

R. Augusto Tolle, 253, Santana, região norte. Ter. a qui., das 16h às 23h30. Sex. e sáb., das 11h30 às 23h30. Dom., das 11h30 às 19h30. @bracabar

Esquina do Souza

Com unidades na Vila Leopoldina e Pompeia, é conhecido por suas caipirinhas. Além de escolher uma das inúmeras versões do drinque disponíveis, o cliente também pode montar sua própria combinação. Há, além disso, porções de coxinhas de frango com requeijão (R$ 66) e de pastéis recheados com bobó de camarão (R$ 72). Nesta quinta, a clientela consegue assistir à disputa entre os times alvinegro e alviverde paulistas em três TVs de 47 polegadas, que ficam nos salões internos, e em outras duas do mesmo tamanho que estarão alocadas na calçada do bar.

R. Carneiro da Silva, 185, Vila Leopoldina, região oeste. Ter. a sex., das 17h às 23h30. Sáb., das 12h às 23h30. Dom. e feriados, das 12h às 18h

R. Coronel Melo de Oliveira, 1.066, Pompéia, região oeste. Ter. a sex., das 17h às 23h30. Sáb., das 12h às 23h30. Dom. e feriados, das 12h às 18h. @esquinadosouza

Gaarden Bar

Situado no largo da Batata e cercado por um ambiente verde, tem como carro-chefe a cerveja belga Hoegaarden (a partir de R$ 20) --que leva sementes de coentro e raspas de casca de laranja em sua fórmula. Lá, os fãs de futebol podem acompanhar a transmissão do jogo em uma TV de 50 polegadas da casa. Entre os petiscos, há o bolinho de frango ao bechamel de bacon (R$ 46) e o de costela suína (R$ 52).

R. Fernão Dias, 672, Pinheiros, região oeste. Ter. a qui., das 12h às 15h e das 17h à 0h. Sex., das 12h às 15h e das 17h à 1h. Sáb., das 12h à 1h. Dom., das 12h às 19h. @gaardenbar

Ômadá

Os torcedores podem assistir à partida final do campeonato em um telão de 11 m² no estabelecimento, cujo nome foi inspirado na música "Ô Madalena", de Ivan Lins. O menu, por sua vez, traz porções de pastéis de queijo e carne e, também, o paillard de mignon empanado, com tomates frescos salteados no azeite e rúcula, que é servido com fettuccine ao sugo e parmesão salpicado.

R. Mourato Coelho, 1.084, Vila Madalena, região oeste.Ter. a sex., das 17h à 1h. Sáb., dom. e feriados, das 12h à 1h.@omada_bar

Salve Jorge

Exibe o clássico entre Corinthians e Palmeiras em duas televisões de 70 polegadas e, também, em um telão de 186 polegadas. Para beber, são servidos chopp brahma (R$ 13,60) e stella artois (R$ 14,99), além de long necks, vinhos, doses de destilado, como uísque, sucos e refrigerantes. Entre as comidas, estão as clássicas iscas de galeto empanadas com corn flakes, que são acompanhadas do creme de alho artesanal da casa (R$ 65).

R. Aspicuelta, 544, Vila Madalena, região oeste. Ter. a qui., das 17h à 1h. Sex., das 17h às 2h. Sáb. e feriados., das 12h às 2h. Dom., das 12 à 1h. @barsalvejorge

Tank Brewpub

Eleito duas vezes o melhor bar de cervejas da capital paulista pela Folha (2023 e 2024), o espaço descolado transmite a final do campeonato ao público em duas TVs de 72 polegadas. No cardápio, há opções de cervejas produzidas no próprio local. Uma delas é a Mary Brew (a partir de R$ 24), relançada neste mês de março e inspirada no clássico drinque Bloody Mary. Já para comer, o menu oferece sanduíches, como o Smashão (R$ 35), que leva pão, dois hambúrgueres e queijo. Outra pedida são as asinhas e coxinhas de frango crocantes com molho amanteigado de melaço e especiarias (R$ 39).

R. Amaro Cavalheiro, 45, Pinheiros, região oeste. Seg., das 11h30 às 15h. Ter. e qua., das 11h30 às 23h45. Qui. a sáb., das 11h30 à 00h45. @tank_brewpub