Veja o final dos principais personagens da novela 'Amor Perfeito'

NEIVA (Maria Gal): casou com Ítalo, em festa com presença de toda a cidade.

LÍVIA (Lucy Ramos): apareceu grávida e casada no papel com Pedro (Rodrigo dos Santos).

ÉRICO (Carmo Dalla Vecchia): abalado com o reencontro com Romeu, ele conversa com Verônica. Ele confessa que Verônica é o amor de sua vida.

Marcelino (Levi Asaf) finalmente é registrado como filho de Marê e Orlando, recebendo a benção do próprio Jesus Cristo na igreja. "Nunca deixe morrer esse menino doce e peralta, mesmo que você tenha 100 anos. Promete?", diz a figura religiosa. Depois, ele sai andando com a caravela que tinha na irmandade, ao lado dos novos pais.

Antes do casamento com Orlando (Diogo Almeida), Marê (Camila Queiroz) ainda foi presenteada pelo colar que era de sua mãe. A cerimônia, enfim, ocorre depois de nove anos de espera e muitos percalços ao longo da novela das seis da Globo. Severo (Babu Santana) fez um discurso emocionante sobre o quanto o casal representava o amor perfeito.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O capítulo final de "Amor Perfeito" foi ao ar nesta sexta-feira (22) cheio de acontecimentos. Logo no começo do último episódio da novela das seis, Neiva (Maria Gal) e Ítalo (Genézio de Barros) se casaram e levantou um espírito de romance pelos outros núcleos. Érico (Carmo Dalla Vecchia) ficou dividido ao revelar que ainda tem sentimentos por Romeu (Domingos de Alcântara), mas se entregou aos beijos de Verônica (Ana Cecília Costa).

