'Vai ser um dia muito bonito', diz Selton Mello horas antes do Globo de Ouro

"Vai ser um dia lindo. Sei que vou ver um monte de gente que eu admiro, que eu sou fã. Isso vai ser a nossa capacidade expressiva sendo reconhecida no mundo, especialmente aqui no lugar onde se celebra cinema o tempo inteiro", falou.

O filme do diretor concorre na categoria melhor filme em língua não inglesa e de melhor atriz em um filme dramático, esta última para a atriz. Por meio de um vídeo nas redes sociais, ele ressaltou a participação do cinema brasileiro no evento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há poucas horas para o início do Globo de Ouro, Selton Mello aproveitou para tomar um café em Los Angeles. O ator vai à premiação junto com Fernanda Torres e Walter Salles, representando "Ainda Estou Aqui".

