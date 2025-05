Gilberto Gil finaliza turnê 'Tempo Rei' em dezembro com cruzeiro temático

A turnê "Tempo Rei" estreou em Salvador, cidade natal de Gil, em março. O músico também se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo, e tem shows marcados em Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e outras cidades do Brasil.

A estrutura do navio conta com piscinas, teatro, cassino, cinema, academia e diversas opções de bares e restaurantes. As vendas das cabines, que custam a partir de R$ 4.698 por pessoa, ocorrem no site do evento.

