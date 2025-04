'Um Filme Minecraft' se torna a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Um Filme Minecraft" , estrelado por Jack Black e Jason Momoa, já é a produção mais bem-sucedida do ano nos Estados Unidos.

O longa, que é a adaptação de um dos jogos de videogame mais populares do mundo, arrecadou US$ 20,5 milhões na última sexta-feira e, de acordo com a revista Variety, deve faturar mais de US$ 80 milhões até domingo.

Caso isso se confirme, a produção terá o terceiro fim de semana mais lucrativo do ano, atrás da própria estreia do filme, que arrecadou US$ 162 milhões, e de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", que lucrou US$ 88 milhões.

Até agora, o filme já arrecadou nos Estados Unidos e Canadá mais de US$ 200 milhões, tornando-se o lançamento de maior bilheteria no ano na América do Norte. Mundialmente, ele já arrecadou mais de US$ 300 milhões.

A trama gira em torno de dois irmãos órfãos, que lidam com a realidade difícil em uma nova cidadezinha, e de um ex-jogador profissional, que sofre para deixar de pé a sua loja de games dos anos 1980 na região. Um dia, eles descobrem um cubo azul e brilhante que os transporta para um universo cubificado.