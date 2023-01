Tutinha deixa presidência da Jovem Pan em meio a inquérito por fake news

"Trazer de volta à TV a família Carvalho que um dia foi dona da TV Record é um desejo de muitos anos. Tô muito feliz, trabalho como se fosse um adolescente, muita energia, muita gratidão, muita fé em Deus. Meus sonhos só estão começando e eles não têm limite. Quando chegam no topo, novos desafios aparecem e vou com toda força para cima", disse, na ocasião.

O sonho de lançar uma emissora foi realizado em outubro de 2021. Tutinha comentou a novidade em julho do ano passado, no LinkedIn.

Tutinha era visto como o responsável por lançar artistas internacionais no Brasil -graças à enorme audiência das rádios. Ele também recebia críticas por supostamente cobrar jabás para que os artistas tocassem na rádio -o que ele não negou quando falou com a Playboy.

Na entrevista, ele também revelou que aos 14 anos já bebia, fumava, jogava sinuca e transava com as bailarinas da RecordTV, na época ainda sob a direção de Tuta. Aos 15, dirigia um programa infantil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.