Treta generalizada explode no Power Couple 7

Na manhã desta quinta-feira (15), uma treta generalizada tomou conta do Power Couple 2025 (Record), envolvendo principalmente Carol, Radamés, Nat e Eike.

Os atritos entre os dois casais começaram ainda ontem, logo após a formação da DR. "Você acha que intimida a gente com esse olharzinho? Você não dura cinco minutos comigo, Eike", provocou Carol, afirmando que o ator poderia escolher "onde".

Na manhã desta quinta, Eike desabafou com Dhomini sobre o acontecido. "Esperou a gente ficar sem microfone e chamou para a porrada. Foi a pior coisa que aconteceu no programa até agora".

Me chamaram para a porrada, falou que eu não aguento cinco minutos com ela. Provavelmente o PlayPlus não pegou. Bebi minha água com calma, dei a mão para a Nat. Os caras têm que passar isso, é muita covardia, estava sem microfone. Eike

Nat procurou Carol e as duas começaram a se provocar. Eike, então, se meteu. "Não grita com ela que eu não quero que você grite com ela."

Carol provocou o ator. "E você vai fazer o quê pra eu não brigar com ela?".

Eike devolveu. "Quer que eu bata em você que nem você falou ontem, que eu não aguento cinco minutos?"

Carol retrucou. "Você não vai me intimidar com o seu olhar. Você estava me encarando e eu disse que não tenho medo de você e você não aguenta cinco minutos."

Os outros participantes se colocaram entre os dois para evitar uma agressão. Júnior foi provocado e quis partir para cima de Radamés, mas foi segurado pelos outros.

Mesmos afastados, os casais continuaram gritando um com o outro.