The Town: Heleninha me mudou, diz Paolla Oliveira sobre a personagem de 'Vale Tudo'





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 43, foi uma das presenças de destaque no The Town neste domingo (14), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A atriz, que interpreta Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo", vive a reta final das gravações da novela e contou como tem sido o processo.

"Está sendo maravilhoso, muito trabalho, mas é bom, porque a novela está sendo um sucesso. Eu saio com essa sensação de dever cumprido", afirmou. Para ela, mais importante do que a unanimidade é a entrega ao papel. "A gente não ser unânime é natural. O que importa é sair maior artisticamente do que entrei. Eu me sinto realizada."

A atriz chegou cedo ao festival e disse ter aproveitado o máximo. "Vi João Gomes, JP, Iza, J Balvin... tô aqui também como fã. É tão bacana sair um pouco do casulo da novela e curtir", contou. Paolla ainda destacou o carinho do público. "É muito legal ouvir não só o meu nome, mas também o da personagem. Isso mostra como a novela tem impactado."

Questionada sobre a transformação que a personagem trouxe, Paolla explicou que buscava esse desafio. "A Heleninha me mudou muito. Fui atrás dessa personagem porque queria algo que me tirasse da zona de conforto -- e ela trouxe isso de várias maneiras."

Além da atuação, Paolla também levou discussões de sua personagem para as redes sociais. "Tentei usar minhas plataformas como um canal para esse assunto tão sério. Recebo depoimentos todos os dias, nas ruas, por mensagens, e acho que isso mostra um trabalho bem feito, que foi além da novela."

Ao lado da amiga de elenco Taís Araujo, a atriz aproveitou a noite entre shows, e afirmou que já retorna para as gravações nesta segunda-feira (15). "Novela é assim, exige muito, mas também recompensa quando gera debate e envolvimento do público", concluiu.