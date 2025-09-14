   Compartilhe este texto

The Town: Heleninha me mudou, diz Paolla Oliveira sobre a personagem de 'Vale Tudo'

Por Folha de São Paulo

14/09/2025 20h00 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 43, foi uma das presenças de destaque no The Town neste domingo (14), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A atriz, que interpreta Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo", vive a reta final das gravações da novela e contou como tem sido o processo.

"Está sendo maravilhoso, muito trabalho, mas é bom, porque a novela está sendo um sucesso. Eu saio com essa sensação de dever cumprido", afirmou. Para ela, mais importante do que a unanimidade é a entrega ao papel. "A gente não ser unânime é natural. O que importa é sair maior artisticamente do que entrei. Eu me sinto realizada."

A atriz chegou cedo ao festival e disse ter aproveitado o máximo. "Vi João Gomes, JP, Iza, J Balvin... tô aqui também como fã. É tão bacana sair um pouco do casulo da novela e curtir", contou. Paolla ainda destacou o carinho do público. "É muito legal ouvir não só o meu nome, mas também o da personagem. Isso mostra como a novela tem impactado."

Questionada sobre a transformação que a personagem trouxe, Paolla explicou que buscava esse desafio. "A Heleninha me mudou muito. Fui atrás dessa personagem porque queria algo que me tirasse da zona de conforto -- e ela trouxe isso de várias maneiras."

Além da atuação, Paolla também levou discussões de sua personagem para as redes sociais. "Tentei usar minhas plataformas como um canal para esse assunto tão sério. Recebo depoimentos todos os dias, nas ruas, por mensagens, e acho que isso mostra um trabalho bem feito, que foi além da novela."

Ao lado da amiga de elenco Taís Araujo, a atriz aproveitou a noite entre shows, e afirmou que já retorna para as gravações nesta segunda-feira (15). "Novela é assim, exige muito, mas também recompensa quando gera debate e envolvimento do público", concluiu.

Bastidores da Política - País dividido, futuro incerto Bastidores da Política
País dividido, futuro incerto

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


14/09/2025

Lavagem da Madeleine, em Paris, tem tributo a Preta Gil e faixas contra a anistia

14/09/2025

J Balvin transforma The Town em baile de reggaeton, com Pedro Sampaio e Fioti

14/09/2025

Claudia Raia se retrata após confusão com espectador em peça com audiodescrição

14/09/2025

'Heleninha me desafia': Paolla Oliveira comenta sobre 'Vale Tudo'

14/09/2025

Iza volta às suas origens e entrega ópera reggae brasileira no The Town

14/09/2025

Joelma leva música paraense ao The Town com Gaby Amarantos e canção de Jesus

14/09/2025

Antonia Fontenelle é intimada a pagar R$ 88 mil à atriz Giselle Itié

14/09/2025

Huck põe fim aos boatos e confirma Lívia Andrade no Domingão

14/09/2025

Jessie J se apresenta em hotel após show no The Town e surpreende fãs

14/09/2025

Família de Tenório Jr. diz sentir 'alívio e tristeza' após identificação do corpo

14/09/2025

Lázaro Ramos faz jantar surpresa para renovar casamento com Taís Araujo

14/09/2025

Velório de Hermeto Pascoal será aberto ao público na segunda-feira no Rio

14/09/2025

Fria, calculista e manipuladora, diz Marina Ruy Barbosa sobre Suzane von Richthofen da série

14/09/2025

'Melhores amigas', diz Ivete Sangalo ao postar vídeo com Mariah Carey nos bastidores do The Town

14/09/2025

Conferência Res Artis vem ao Brasil em edição que presta homenagem a Lélia González

14/09/2025

Mariah Carey solta o gogó, preenche o The Town de agudos e se mexe pouco

14/09/2025

Laura Pausini anuncia turnê para 2027 com parada em São Paulo

14/09/2025

Me sentindo estranha, diz Deborah Secco sobre baixa autoestima

14/09/2025

Vestido bandage, sucesso entre celebridades nos anos 2000, reaparece nas redes sociais

13/09/2025

Criolo leva hip-hop múltiplo a show que vai de rap a drum'n'bass no The Town

13/09/2025

'O amor faz você se cuidar', diz Alane Dias sobre relacionamento com Francisco Gil

13/09/2025

Lionel Richie embala casais e emociona solteiros com romantismo no The Town

13/09/2025

José Loreto e parceira de elenco são vistos aos beijos durante o The Town

13/09/2025

Banda de Hermeto revela a morte de músico ao final de show em festival em BH

13/09/2025

"Após 33 anos de carreira, hoje posso escolher onde trabalhar", diz Carla Diaz

13/09/2025

'Tomara que tenha treta e edredom funcionando', diz Adriane Galisteu sobre A Fazenda

13/09/2025

Júnior grita contra a anistia e olha para o passado no The Town

13/09/2025

Quem era Ilza, esposa de Hermeto homenageada em álbum vencedor do Grammy

13/09/2025

Ivete Sangalo cura apatia de público do The Town com hits de muitos Carnavais


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!