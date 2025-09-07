The Town continua com fãs de rock em dia sem chuva neste domingo





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É um público muito diferente que ocupa o The Town neste domingo (7) se comparado ao dia de abertura, no sábado (6). Com shows da banda Green Day, de Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden, e da brasileira Pitty, o festival está tomado pelos roqueiros.

São pessoas mais velhas que os adolescentes fãs que vieram no sábado ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para ver artistas de trap como Travis Scott e Matuê. A plateia deste domingo está ansiosa para ver artistas que acompanhou na juventude, anos atrás, num lineup nostálgico que tem ainda Iggy Pop, lenda do punk, e o grupo Bad Religion, formado nos anos 1980.

Há uma diferença notável também nos looks --os deste domingo são pretos ou de cores neutras, muito mais sóbrios, com um ou outro acessório de metal. Quem veio à abertura do festival encontrou pessoas superestilosas, com roupas de proporções incomuns, ora muito largas, ora apertadíssimas. Peculiares, os óculos escuros que cobrem o nariz popularizados por Travis Scott completavam o visual dos visitantes.

Está mais tranquilo caminhar pelo The Town, ainda vazio neste fim de tarde, e sem sinal de chuva --no sábado, a essa hora, as capas de chuva já haviam sido vestidas.

Já ocorreram shows das bandas Capital Inicial e CPM 22, além de uma apresentação do roqueiro Supla. O fervo começa mesmo à noite, com Bruce Dickinson subindo ao palco Skyline às 18h10, e Pitty cerca de uma hora depois no palco The One.