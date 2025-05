The Town anuncia shows de Jason Derulo, Pedro Sampaio e Luísa Sonza para 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival The Town anunciou novas adições à programação da edição de 2025. Quem se junta às apresentações do palco Skyline é o cantor Jason Derulo, que sobe ao palco na noite do dia 12. O show do músico será antecipado pela apresentação de CeeLo Green, vencedor de cinco Grammys.

Na mesma data, uma das novidades no palco The One é a presença de Luísa Sonza, grande nome do pop brasileiro contemporâneo. Quem se apresenta antes dela é o DJ e cantor Pedro Sampaio, que deve misturar hits do pop e do funk como "Dançarina", "Galopa" e "No Chão Novinha".

Ainda no The One e no dia 12, também foi revelada a participação da cantora do pop nacional Duda Beat, que se apresentará com sucessos de seu novo álbum "Tara e Tal" e outros hits da carreira. Quem abre o show da artista é o músico Di Ferrero, que promete introduzir o projeto "The Hard Pop Party" com a ajuda de uma banda inédita e homenagens a nomes importantes do pop nacional e internacional.

A novidade anunciada para o dia 13 é que a cantora britânica Natasha Bedingfield irá abrir os shows do Skyline. Ela é reconhecida mundialmente pelo hit "Unwritten".

O The Town acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. A venda geral de ingressos tem início no próximo dia 27 de maio, a partir do 12h.