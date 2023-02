The Town anuncia Esperanza Spalding, Stanley Jordan e Richard Bona como atrações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival The Town anunciou nesta sexta-feira (3) os shows de Esperanza Spalding, Stanley Jordan e Richard Bona, três nomes do jazz internacional que se apresentarão na São Paulo Square, área do evento inspirada em prédios históricos da metrópole.

Spalding, contrabaixista e cantora de jazz americana, vai tocar nos dias 2 e 3 de setembro. Jordan, guitarrista e pianista do mesmo gênero, também americano, se apresenta nos dias 7 e 9, enquanto Bona, baixista de Camarões, será atração no dia 10, último do festival.

Os três, nomes de destaque do jazz mundial, já se apresentaram anteriormente em festivais de jazz ou em shows solo no Brasil. O gênero deve predominar nessa área do evento ao lado do blues.

O The Town, irmão paulista do Rock in Rio --que ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro em Interlagos--, também já anunciou Bruno Mars, Maroon 5, Ludmilla, Foo Fighters Iza, Racionais MC's entre as atrações dos palcos principais.

Os primeiros ingressos para o evento vão começar ser vendidos no dia 14 de março às 19h. Nesta data, interessados poderão comprar o The Town Card, que equivale a um ingresso de gramado sem data definida para um dia do evento. Quem comprar o cartão deverá definir a data a que comparecerá no festival até 24 horas antes da venda dos ingressos convencionais.

Os ingressos do evento deverão ser adquiridos através da Ticketmaster Brasil. A inteira do evento custará R$ 770,00 e a meia-entrada R$ 385,00. Não será cobrada nenhuma taxa de conveniência e poderão ser adquiridos até quatro ingressos por CPF. O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou Pix.