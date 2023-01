Tina, nova participante do BBB 23, é angolana e assume ser brava

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anunciada na tarde desta quinta-feira (12) como participante do BBB 23, Tina tem 29 anos é nascida em Angola, mas mora há nove anos na capital de São Paulo. Formada em Jornalismo, ela trabalha como analista de marketing e modelo. Solteira e mãe de duas meninas de um relacionamento anterior, a sister não descarta um envolvimento amoroso no reality: "Estou para o jogo", assume.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.