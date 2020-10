Terceira temporada de 'Cobra Kai' ganha data de estreia e nova encomenda de episódios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou nesta sexta-feira (2) que renovou a série "Cobra Kai" para uma quarta temporada. Além disso, a empresa de streaming também divulgou que a terceira temporada vai chegar à plataforma no dia 8 de janeiro de 2021.

A série é uma continuação da franquia de filmes Karatê Kid. A trama se passa 30 anos depois do Torneio de All Valley, disputado por Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). As duas primeiras temporadas chegaram à Netflix no começo deste ano.

A terceira temporada vai mostrar o que ocorreu após a violenta briga que colocou Miguel (Xolo Maridueña) em risco. "Enquanto Daniel procura respostas em seu passado e Johnny busca redenção, Kreese (Martin Kove) manipula ainda mais seus alunos vulneráveis com a sua própria visão de dominação", diz a sinopse.

Com roteiro e produção executiva de Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden SchlossberG, a série tem produção executiva de Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett, da Overbrook Entertainment, além de Susan Ekins, da Sony Pictures Television. Ralph Macchio e William Zabka assinam como co-produtores executivos.

YouTube Cobra Kai | Teaser Anúncio Temporada 3 | Netflix Brasil A 3ª temporada estreia em 8 de janeiro de 2021. E preparem-se porque a 4ª temporada tá treinando pra entrar na luta. Cobra Kai Nunca Morre.